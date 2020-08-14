В Москве в пятницу ожидается до +18°С

В Москве в пятницу, 14 августа, ожидается до +18°С, облачно с прояснениями. Об этом следует из данных Гидрометцентра.

По данным синоптиков, воздух днем прогреется до +16...+18°С. Ожидается северный ветер со скоростью 5-10 м/с. Местами его порывы будут достигать 15 м/c. По области местами пройдет небольшой дождь.

Вечером столбики термометров опустятся до +7...+9°С. При этом осадков не будет. Ветер подует северо-западный, 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 748 мм ртутного столба, а ночью — 749 мм.

Более подробный прогноз погоды можно узнать на странице погоды.