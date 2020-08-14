В Гидрометцентре назвали дату возвращения летней погоды в Москву
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда летняя погода вернется в Москву, передает ТАСС.
По его словам, это произойдет в воскресенье, 16 августа.
Синоптик отметил, что в этот день облаков будет немного, а днем температура в столице будет +22...+23 °С.
«Будет уже получше. Такой температурный фон около нормы», — добавил Вильфанд.
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