В Гидрометцентре назвали дату возвращения летней погоды в Москву

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда летняя погода вернется в Москву, передает ТАСС.

По его словам, это произойдет в воскресенье, 16 августа.

Синоптик отметил, что в этот день облаков будет немного, а днем температура в столице будет +22...+23 °С.

«Будет уже получше. Такой температурный фон около нормы», — добавил Вильфанд.

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