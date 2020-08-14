Три человека задержаны на акции у посольства Белоруссии в Москве

Как минимум три человека были задержаны полицией в четверг, 13 августа, на несогласованной акции возле посольства Белоруссии в Москве, передает РИА «Новости».

Как стало известно, участники акции собрались на улице у здания белорусской дипмиссии в Москве в районе 18.00. Они выступили против итогов результатов выборов в Белоруссии, которые выиграл действующий президент республики Александр Лукашенко.

Сообщается, что сотрудники полиции несколько раз вытесняли их с улицы возле посольства, однако те приходили обратно. В результате было задержано три митингующих.

Еще четырех человек полиция остановила, но не задержала. С этими протестующими была проведена профилактическая беседа.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, в Белоруссии было произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.

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