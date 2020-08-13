Журналисту Важенкову может грозить в Белоруссии до 8 лет тюрьмы

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Сотрудник «Открытой России» Артем Важенков может получить до восьми лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя организации Анастасию Буракову.

Она уточнила, что Важенкову вменяют участие в протестных акциях в Минске, а не их организацию.

Минимальный срок, который грозит россиянину, по ее словам, составляет три года. Председатель «Открытой России» отметила, что в четверг, 13 августа, сотрудник организации прошел допрос.

«Уже большое количество медийных личностей выступила в поддержку Артема с требованием скорее посодействовать в его возвращению на родину», — добавила Буракова.

Она подчеркнула, что организация планирует контактировать с МИД для вмешательства в ситуацию.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.

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