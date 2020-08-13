В Москве скончались еще 11 пациентов с COVID-19

В Москве скончались еще 11 пациентов с новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Общее число летальных исходов в столице достигло 4 633 человека.

Скончавшимся был поставлен диагноз пневмония, ранее они также получили положительный результат анализов на коронавирус.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Китае обнаружили новый источник коронавируса

— Минздрав опубликовал противопоказания к российской вакцине от COVID-19

— В Белом доме прокомментировали новость о создании РФ вакцины от COVID-19