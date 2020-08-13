Начальник милиции Гродно попросил прощения за действия силовиков

Начальник УВД Гродненской области Вадим Синявский извинился за действия подчиненных в акциях протеста, сообщает Tut.by.

«Я вас не бью. Простите моих сотрудников, если они сделали вам больно», — сказал Синявский.

Он признался, что ему действительно стыдно за действия некоторых сотрудников. Однако он утверждает, что у силовиков не было другого выбора.

«Мы разберемся, я вам обещаю. Мы такие же люди, как и все остальные, мы такие же белорусы, как и вы, по крови», — уточнил Синявский.

За три дня протестов, по данным правозащитников, произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.

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