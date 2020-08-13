Минздрав опубликовал противопоказания к российской вакцине от COVID-19

Министерство здравоохранения России опубликовало рекомендации по применению российской вакцины от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщают «Известия».

Одним из главных противопоказаний к применению вакцины является гиперчувствительность к одному или нескольким составляющим препарата.

Кроме того, вакцинация может быть запрещена носителям острых инфекционных, неинфекционных заболеваний и людям с обострением хронических заболеваний.

Препарат также не рекомендован для несовершеннолетних, беременных и младенцев, находящихся на грудном вскармливании. В ведомстве уточнили, что если после введения первого компонента вакцины возникли острые постинфекционные осложнения, то вводить второй компонент нельзя.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 20 млн, за все время от коронавируса умерли более 700 тысяч человек.

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