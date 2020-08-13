Женщины вышли на мирный протест в Бресте

В Бресте прошла мирная акция протеста с учетом более сотни женщин. Об этом сообщает Sputnik Белоруссия.

СМИ уточняет, что акция стала более массовой, чем день назад.

Участницы акции с белыми букетами в руках вышли к ЦУМу около 08.30 по мск. Затем люди направились на проспект Машерова.

Проезжающие машины сигналили в ответ, а многие мужчины приносили бутылки воды вышедшим на улицы брестчанкам.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.

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