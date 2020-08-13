Учеников обяжут выходить из школ по графику

В департаменте образования Москвы рассказали, как будет организован выход учеников из школ на фоне мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, время выхода и входа в здание будет прописано для параллелей с целью избежать скопления людей.

В департаменте также уточнили, что за учениками каждого класса будет закреплен один кабинет, в котором будут проходить все занятия. Исключением станут те уроки, на которых необходимо специальное оборудование, например физкультура и химия.

Там также уточнили, что в школах будет проводиться регулярная уборка помещений с дезинфицирующим средством.

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