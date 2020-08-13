В Сочи двух пьяных мужчин унесло на матрасе в море

В Сочи двух пьяных мужчин унесло на матрасе в открытое море, пишет пресс-служба ЮРПСО МЧС.

В спецслужбы обратилась жена одного из мужчин. Спасатели на катере отправились в море и вернули туристов на берег. Матрас отнесло уже за километр от пляжа.

Инцидент произошел в поселке Лазаревское. Туристы приехали туда отдохнуть из Нижнего Новгорода.

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