Суд продлил арест экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич

Тверской суд Москвы продлил арест бывшего заместителя главы Минобрнауки Марины Лукашевич по делу о крупном мошенничестве, передает ТАСС.

«Удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок содержания под стражей в отношении Лукашевич до 16 октября», — огласила решение судья.

Такое же ходатайство рассмотрят в отношении бывшего главы управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова.

27 июля, Лукашевич предъявили обвинение в крупном мошенничестве. Аналогичное обвинение предъявлено и предполагаемому сообщнику Лукашевич Попову. Они были арестованы по делу о мошенничестве в особо крупном размере после хищения 50 млн руб. у Минобрнауки.

Лукашевич работала в структурах Министерства образования и науки с 1998 года.

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