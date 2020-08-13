Суд обязал производителя контрафактных «Ждунов» выплатить штраф в полном объеме

Арбитражный суд Коми вынес решение в отношении ухтинского предпринимателя, в отношении которого была подана жалоба ООО «Си Ди Лэнд Контакт», являющейся правообладателем на производство и использование символики «Ждуна». Об этом сообщает информационное агентство «КомиИнформ».

Ранее ответчик во время судопроизводства заявлял, что не согласен с требованиями правообладателя и просил суд снизить размер штрафа с 50 тыс. руб. до трех тысяч рублей.

Однако суд отклонил эту жалобу и принял решении о возмещении ущерба в полном объеме.

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