Учителям Москвы предложат вакцинироваться от коронавируса, если хватит вакцины

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что при наличии необходимого объема препарата столичным учителям предложат привиться от коронавируса.

Он отметил, что у учителей будет много контактов, в связи с чем они будут находиться в зоне риска.

Ранее мэр заявил, что учебный год начнется 1 сентября без парадных линеек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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