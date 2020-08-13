Собянин сообщил об отмене школьных линеек в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице 1 сентября не будут проводиться школьные линейки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что также были отменены массовые мероприятия.

Градоначальник также отметил, что детей ограничат в передвижении между классами и в самих школах.

Кроме того, по его словам, ученики не будут обязаны присутствовать в школе в защитных масках.

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