В московском фудмолле «Депо» обнаружили мертвого человека

На территории фудмолла «Депо» обнаружили мертвого человека. Об этом сообщает «РЕН».

Инцидент произошел 11 августа. Правоохранители установили, что погибшим оказался 45-летний охранник одного из ресторанов.

Признаков насилия на теле обнаружено не было. Причина смерти устанавливается.

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