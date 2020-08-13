В московском фудмолле «Депо» обнаружили мертвого человека
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
На территории фудмолла «Депо» обнаружили мертвого человека. Об этом сообщает «РЕН».
Инцидент произошел 11 августа. Правоохранители установили, что погибшим оказался 45-летний охранник одного из ресторанов.
Признаков насилия на теле обнаружено не было. Причина смерти устанавливается.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Тело убитой девушки обнаружили в центре Москвы
— Двух мертвых мужчин обнаружили в туалете автомойки на МКАД