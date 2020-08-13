Суд осудил условно приморца за подкуп директора автошколы мешками орехов

Суд в Приморье осудил условно местного жителя по обвинению в подкупе директора автошколы шестью мешками кедровых орехов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру края.

Отмечается, что мужчина хотел без занятий получить документы о прохождении подготовки водителей категории «В»

После получения презента руководитель учреждения незаконно изготовил и передал фигуранту свидетельство о прохождении обучения и сдаче квалификационного экзамена.

В отношении приморца было возбуждено дело по статье «коммерческий подкуп».

Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Уголовное дело в отношении директора автошколы выделено в отдельное производство.

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