Акции в знак солидарности народу Белоруссии прошли в Тбилиси

В Тбилиси прошли акции протеста в знак солидарности народу Белоруссии, протестующему после президентских выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что акции прошли у парламента Грузии в столице страны, возле правительственной канцелярии и перед зданием президентской администрации.

Демонстранты выступают против нарушений прав человека и Конституции, также они намерены привлечь внимание международной общественности, в том числе властей Грузии.

Еще одна цель акции — «призвать весь мир не признавать результаты выборов».

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко. За три дня протестов были задержаны более шести тысяч человек, в том числе десятки журналистов.

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