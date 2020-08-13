В России за сутки потушили более 50 лесных пожаров
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За минувшие сутки в России потушили 57 природных пожаров, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Авиалесохраны.
Общая площадь ликвидированных за сутки пожаров составила 3253 гектаров, указано в сообщении ведомства.
По данным Авиалесохраны, на полночь 13 августа в России действуют 106 лесных пожаров.
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