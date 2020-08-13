Кардиолог раскрыл признаки приближающейся смерти

Врач-кардиолог Анатолий Трифонов назвал признаки приближающейся смерти, вызванной проблемами с сердечно-сосудистой системой. Об этом он рассказал изданию «Вечерняя Москва».

При хроническом сердечно-сосудистом заболевании признаки скорой смерти могут проявиться за 10-15 дней до летального исхода, заявил врач. В частности, причинами для беспокойства являются недомогание, одышка, вялость, внезапное чувство страха, покраснение лица, побледнение кожи, расширение зрачков и частые потери сознания.

Ряд симптомов сердечной недостаточности могут сигнализировать о том, что смерть наступит через 1,5-2 часа, рассказал Трифонов. К таким признакам относятся изменение цвета кожи к синему оттенку, похолодание конечностей, судороги. Кроме того, по словам кардиолога, у больного может выделяться пена изо рта.

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