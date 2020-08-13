Москва и Минск вместе решат все вопросы о задержании россиян

Российские и белорусские ведомства совместно решат все вопросы, касающиеся задержания 33 россиян под Минском, заявил посол РФ в Белоруссии Дмаитрий Мезенцев. Об этом сообщает ТАСС.

Следственный комитет и Генеральная прокуратура России будут работать во взаимодействии с белорусскими партнерами, чтобы разобраться в ситуации, рассказал Мезенцев. Он выразил уверенность, что в результате такой работы будет снята необоснованность трактовок в отношении приезда россиян в Белоруссию.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

Позже Киев заподозрил задержанных россиян в причастности к террористической деятельности на территории Украины и запросил экстрадицию данных граждан.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Договорились по делу о задержанных: Лукашенко рассказал о письме Путина

— Гордон: Лукашенко выдаст Украине и России задержанных россиян

— KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации украинских шпионов