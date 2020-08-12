Задержанных под Минском россиян могут отправить в РФ
Три десятка россиян, задержанных в преддверии выборов под Минском, могут быть переданы России в ближайшее время, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник.
«Не исключено, что задержанные будут переданы российской стороне для дальнейшего разбирательства уже в ближайшее время, возможно до конца недели», — говорится в сообщении.
По данным источника, задержанные покинут Белоруссию воздушным путем.
29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.
В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.
Киев заявил, что задержанные причастны к террористической деятельности на территории Украины и попросили выдать их для привлечения к ответственности.
Лукашенко пообещал выдать россиян, если Украина докажет их виновность.
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