Более 80% граждан Грузии считают РФ главной угрозой для страны
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Большинство граждан Грузии считают Россию самой большой политической и экономической угрозой для страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного международным республиканским институтом США, передает «Интерфакс».
По результатам опроса, так считают 82% граждан Грузии.
Отмечается, что самым близким экономическим и политическим партнером Грузии 62% граждан назвали США.
Опрос проводился в период с 4 июня по 2 июля, участие в нем приняли 1500 респондентов в масштабах всей Грузии, погрешность может составлять 2,5%.
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