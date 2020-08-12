В Париже на полицейских напал голый мужчина с прутом, трое из них ранены

В Париже голый мужчина напал на полицейских, вооружившись железным прутом. Три правоохранителя получили ранения, сообщает BFM Paris.

По данным издания, инцидент произошел на улице Шарль Муре, в парке Шуази.

Отмечается, что полицейские открыли огонь по мужчине и ранили в живот. Его арестовали. Возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь представителя государственной власти.