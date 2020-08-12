В Париже на полицейских напал голый мужчина с прутом, трое из них ранены
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В Париже голый мужчина напал на полицейских, вооружившись железным прутом. Три правоохранителя получили ранения, сообщает BFM Paris.
По данным издания, инцидент произошел на улице Шарль Муре, в парке Шуази.
Отмечается, что полицейские открыли огонь по мужчине и ранили в живот. Его арестовали. Возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь представителя государственной власти.