Власти Башкирии оправдали слова чиновницы о безработных

Заместитель директора Центра занятости населения Нефтекамска никого не оскорбила, а просто выразила мнение о том, что безработным выгоднее получать пособие, чем работать. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства семьи, труда и социальной защиты населения региона.

«В речи сотрудника центра занятости негативных высказываний в адрес безработных граждан и оскорблений не содержалось», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дисциплинарное взыскание к сотруднику может применить только руководство центра занятости.

Ранее заместитель директора Центра занятости населения Нефтекамска пожаловалась на «кадровый голод» в городе. Чиновница подсчитала, что человек, у которого трое детей, получает сумму, превышающую минимальный размер оплаты труда.

«Зачем человеку работать, если он может получать в центре занятости эти деньги», — заключила она.

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