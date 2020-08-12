Один человек погиб при взрыве газа в частном доме под Ульяновском

Один человек погиб, еще двое получили травмы в результате взрыва газа в частном доме в селе Ивановка в Ульяновской области. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По предварительным данным полиции, причиной взрыва стали газовые баллоны. Уточняется, что двое из пострадавших накануне, 11 августа, были госпитализированы. Всю ночь на месте происшествия велись аварийно-спасательные работы.

Жертвой взрыва стал 49-летний мужчина, ожоги получил 69-летний местный житель, 21-летняя девушка — ушиб грудной клетки.

Тело погибшего извлекли из-под завалов в среду днем, 12 августа.

По факту произошедшего следователи начали проверку.

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