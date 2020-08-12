В Бресте силовики открывали огонь на поражение по простестующим

В Бресте силовики во время столкновения с демонстрантами открыли огонь на поражение из табельного оружия, передает «Интерфакс» сообщение МВД республики.

«В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили <...> Один из нападавших ранен», — говорится в сообщении.

Информация по инциденту от представителей оппозиции не поступала.

По данным силовиков, за последнюю ночь в Белоруссии во время протестов пострадали более 50 человек.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко. За три дня протестов были задержаны несколько тысяч человек, в том числе десятки журналистов.

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