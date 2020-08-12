Кличко заявил о резком росте числа инфицированных в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что врачи зафиксировали резкий скачок числа заражений коронавирусом в украинской столице за последние сутки, сообщает ТАСС.

По его словам, за последние 24 часа в городе было выявлено 182 новых пациента с СOVID-19, что на 48% больше, чем днем ранее.

Всего же в Киеве врачи зафиксировали 9 869 случаев заражения коронавирусом, отметил Кличко.

Причины резкого увеличения числа пациентов с COVID-19 не сообщаются.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 20 млн, умерли больше 700 тыс. человек.

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