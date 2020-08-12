Директор Гамалеи предупредил, что между введением разных вакцин должны быть 3 недели

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург предупредил, что между введением разных вакцин должен сохраняться промежуток в 2-3 недели. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Гинцбурга, в организм человека можно вводить сразу несколько различных антигенов — вакцин.

«Если эти два антигена, у этих двух вакцин механизм действия различен, <…> то между двумя введениям желателен промежуток от двух-трех недель, за это время наша иммунная система — она очень умная, она приводит себя в порядок», — пояснил директор.

Ранее сообщалось, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса, разработанную центром.

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