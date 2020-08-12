В России выявлено 5 102 новых случая коронавируса

За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 5 102, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 84 регионах. За последние 24 часа в стране после COVID-19 выписаны 7 123 человека. Общее число вылечившихся в России достигло 710 298.

При этом число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 15 260. За минувшие сутки зафиксировано 129 летальных исходов.

В общей сложности в стране зарегистрирован 902 701 случай COVID-19.

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