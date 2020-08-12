Задержанный в Минске журналист «Медузы» доставлен в Россию

Задержанный ранее в Минске журналист издания «Медуза» Максим Солопов вернулся в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Журналист рассказал, что в ночь на среду, 12 августа, сотрудники консульства РФ доставили его из Минска на российскую границу, в настоящее время он на пути в Москву. Вместе с ним едет домой сотрудник общественной организации «Открытая Россия» Илья Рогов, уточнил Солопов.

По словам Солопова, белорусские власти вменили ему административное правонарушение — работал в качестве журналиста, но без аккредитации.

Россиянин уточнил, что в ночь с воскресенья на понедельник, 9-10 августа, его задержали в центре белорусской столицы, когда он освещал протесты. При задержании его сильно побили, Солопов намерен зафиксировать побои.

«Побили «немного»: сотрясение, рассечение, пара гематом и синяков, но живой. Просто ощущения: спасибо, что не расстреляли», — признался журналист.

Местонахождение Солопова было неизвестно около 40 часов. Однако вечером 11 августа он был освобожден и передан сотрудникам российского посольства.

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