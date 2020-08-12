Власти США предъявили обвинение пострадавшему при стрельбе у Белого дома

Американские власти предъявили обвинение раненному в результате стрельбы у Белого дома 51-летнему Майрону Берриману. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, жителя Мэриленда обвиняют в нападении на сотрудника правоохранительных органов.

Так, во время проходящей пресс-конференции американского президента Дональда Трампа мужчина, который предупреждал, что вооружен, подошел к сотруднику Секретной службы. После этого он «принял стойку стрелка» и сделал движение, похожее на попытку «вытащить некий предмет из одежды».

Затем офицер выстрелил в Берримана. В результате они оба были госпитализированы. Подозреваемый на данный момент находится в больнице с ранением.

Как отмечает СМИ, оружие на месте инцидента найдено не было.

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