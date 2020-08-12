В среду в Москве ожидается до +18°С

В среду, 12 августа, в Москве ожидается облачность с прояснениями, местами кратковременные дожди. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем воздух прогреется до +16°С — +18°С. Прогнозируется северный ветер со скоростью 5 — 10 м/с, а местами возможны порывы до 15 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до +10°С — +12°С, ожидаются небольшие дожди.

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз погоды доступен на странице погоды.