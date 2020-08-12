В Москве задержано и отменено свыше 30 рейсов

В столичных аэропортах задержано и отменено 32 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 00.25 по мск, в Домодедово отменено девять рейсов, а два вылета задержано.

При этом в Шереметьево отменили четыре рейса.

Кроме того, во Внуково 13 рейсов отменено и еще четыре задержано.

Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. С 1 августа РФ восстанавливает международное авиасообщение с рядом стран.