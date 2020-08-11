Тушу загадочного существа нашли на Сахалине

На Сахалине была обнаружена туша загадочного существа. Тело выбросило на берег после шторма, передает издание «Сахалин и Курилы».

Сообщается, что во вторник, 11 августа, туристы сфотографировали этого морского обитателя. По их словам, они нашли его на побережье Долинского района.

Отмечается, что в филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) уже заинтересовались находкой, размер которой в длину достигает нескольких метров.

Эксперты из ВНИРО предположили, что это был плавун или клюворыл. Они рассказали, что они обитают на глубине возле берегов Сахалина, но выкидывает на берег их не часто.