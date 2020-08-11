В Киеве начался митинг несогласных с результатами выборов в Белоруссии

У белорусского посольства в Киеве проходит митинг, в котором участвуют несколько десятков белорусских и украинских граждан, которые недовольны результатами выборов президента Белоруссии, передает РИА «Новости».

Как сообщается, они установили экран, на котором показываются кадры избиения ОМОНом протестующих в Белоруссии. Некоторые пришли к посольству с цветами в связи с гибелью митингующего во время одной из акций протеста в Минске. Собравшиеся у посольства выкрикивают протестный лозунг «Живе Беларусь».

Кроме того, протестующие также призывают посольство обнародовать протокол голосования. У многих из них в руках можно увидеть фотографии избитых митингующих в Белоруссии.

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов страны начались несанкционированные акции протеста, во время которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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