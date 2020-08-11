Российский журналист Солопов передан сотрудникам посольства РФ в Минске

Специальный корреспондент российского интернет-издания «Медуза» Максим Солопов, который ранее был задержан в Минске, отпущен на свободу. Об этом сообщает данное СМИ.

По данным издания, Солопов был передан сотрудникам российского посольства.

Отмечается, что в скором времени его доставят на границу России.

Ранее Солопов был задержан в Минске в ходе освещения протестов, связанных с итогами президентских выборов.

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов страны начались несанкционированные акции протеста, во время которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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