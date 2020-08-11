Против создателя проекта «Омбудсмен полиции» возбудили еще семь уголовных дел

В отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбудили еще семь уголовных дел, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Тюленева.

Шесть новых дел возбуждено по статье об оскорблении представителей власти, еще одно – по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, рассказал представитель защиты.

Общее число расследуемых дел в отношении Воронцова увеличилось до 14, указано в сообщении.

8 мая текущего года Воронцов был заключен под стражу по обвинению в вымогательстве 300 тыс. руб. в составе группы лиц.

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