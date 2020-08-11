В Бейруте возобновились антиправительственные акции. Об этом сообщает Al Arabiya.

Отмечается, что митингующие собрались у въезда в столичный порт, разрушенный в результате взрыва. Они требуют отставки президента Ливана Мишеля Ауна, а также роспуска парламента страны.

Как сообщалось, правительство Ливана ушло в отставку на фоне массовых беспорядков и протестов в Бейруте, вызванных экономическим кризисом и взрывом в столичном порту.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В результате трагедии погибли свыше 160 человек, ранены более 5 тыс. человек, более 300 тыс. остались без крова. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.

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