В Бейруте возобновились антиправительственные акции
В Бейруте возобновились антиправительственные акции. Об этом сообщает Al Arabiya.
Отмечается, что митингующие собрались у въезда в столичный порт, разрушенный в результате взрыва. Они требуют отставки президента Ливана Мишеля Ауна, а также роспуска парламента страны.
Как сообщалось, правительство Ливана ушло в отставку на фоне массовых беспорядков и протестов в Бейруте, вызванных экономическим кризисом и взрывом в столичном порту.
4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В результате трагедии погибли свыше 160 человек, ранены более 5 тыс. человек, более 300 тыс. остались без крова. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.
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