Пользователи сообщили об отключении мобильного интернета в Белоруссии

В Белоруссии пользователи мобильного интернета сообщили о проблемах в его работе. Об этом сообщает в Telegram-канале издание TUT.By.

Сложности с доступом к интернету наблюдаются в Минске у всех трех мобильных операторов, работающих в стране.

Также сообщается, что мобильный интернет не работает у абонентов в Бресте и Жлобине.

Кроме того, по информации канала NEXTA, читатели жалуются, что во всех областных центрах Белоруссии мобильный интернет пропал полностью.

В Белоруссии третий день продолжаются акции протестов, которые начались после голосования на выборах президента 9 августа.

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