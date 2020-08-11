Установлено местонахождение пропавших журналистов Солопова и Питалева
Местонахождение корреспондента «Медузы» Максима Солопова и фотокорреспондента РИА «Новости» Ильи Питалева установлено, заявил «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
«Я сейчас связывался с руководством МИДа России и получил информацию, что местонахождение обоих журналистов - Солопова и Питалева - установлено, и посольство ведет активную работу по их возвращению», — сказал Хинштейн.
По словам Хинштейна, оба пропавших находятся в Белоруссии, но уточнить их местоположение он не смог.
«Меня, как председателя комитета Думы, конечно, тревожит эта информация», — отметил он.
Ранее сообщалось, что в Минске задержали двух корреспондентов и оператора телеканала «Дождь». Утверждалось, что люди в штатском положили журналистов на асфальт, связали им руки и увели в неизвестном направлении.
Позже были задержаны и избиты спецкор «Медузы» Максим Солопов, корреспондент Sputnik Беларусь Евгений Олейник, корреспондент Russia Today Константин Предыбайло и другие российские представители СМИ.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В центр Минска стекаются ОМОН и спецподразделения
— Автор фильма о женщинах Лукашенко и еще пять журналистов задержаны в Минске
— Задержанные в Минске «провокаторы» оказались активистами «Открытой России»