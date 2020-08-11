В центр Минска стекаются ОМОН и спецподразделения

В центр Минска прибывают подразделения ОМОНа и внутренних войск. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на корреспондента.

«По проспекту Независимости в сторону центра проследовали пешие колонны бойцов ОМОН. В районе площади Независимости видны автобусы спецподразделений. Движение по улицам пока не перекрывалось», — говорится в сообщении.

В Белоруссии за прошедшие сутки задержали более двух тысяч человек на протестах.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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