В центр Минска стекаются ОМОН и спецподразделения
В центр Минска прибывают подразделения ОМОНа и внутренних войск. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на корреспондента.
«По проспекту Независимости в сторону центра проследовали пешие колонны бойцов ОМОН. В районе площади Независимости видны автобусы спецподразделений. Движение по улицам пока не перекрывалось», — говорится в сообщении.
В Белоруссии за прошедшие сутки задержали более двух тысяч человек на протестах.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
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