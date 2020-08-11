Задержан сотрудник СБУ, передававший гостайну в конфетах
Украинские правоохранительные органы задержали сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) и военного пенсионера, которые передавали секретные сведения в конфетах Roshen. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины, передает РИА «Новости».
«Офицер правоохранительных органов, на выполнение задач так называемых «кураторов», собирал с целью передачи представителям спецслужбы иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну, а также оказывал им помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Информацию он передавал через «курьера» — военного пенсионера», — говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители задержали обоих вместе со спрятанной в конфетах секретной информацией. Их арестовали на 60 суток. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.
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