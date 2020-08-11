В Минздраве рассказали, на какое время вакцина от COVID-19 помогает сформировать иммунитет

Двукратная схема введения вакцины от коронавирусной инфекции помогает сформировать длительный иммунитет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Согласно опыту применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения), иммунитет сохраняется до двух лет.

Гам-КОВИД-Вак — векторная вакцина на основе аденовируса человека, она была испытана на нескольких видах животных, позже — на двух группах добровольцев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в мире была официально зарегистрирована первая вакцина от коронавирусной инфекции — она российского производства.

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