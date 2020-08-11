Кабмин утвердит правила использования русского языка как государственного

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о порядке утверждения норм современного русского литературного языка при его употреблении в качестве государственного. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Так, правительство страны утверждает список грамматик, словарей и справочников с нормами современного русского языка, а также правила русской орфографии и пунктуации.

Кроме того, кабмин будет утверждать условия к составлению словарей, содержащих нормы современного русского языка, и утверждать концепцию государственной языковой политики России.

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