Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19 в виде раствора для инъекций

Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную московским центром имени Гамалеи, в виде раствора для инъекций. Об этом говорится на сайте государственного реестра лекарственных средств.

Производителями указаны АО «Биннофарм» и центр имени Гамалеи.

Препараты центра им. Гамалеи представлены в двух формах — жидкой и лиофилированной.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в мире была официально зарегистрирована первая вакцина от коронавирусной инфекции — она российского производства.

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