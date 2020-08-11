Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19 в виде раствора для инъекций
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Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную московским центром имени Гамалеи, в виде раствора для инъекций. Об этом говорится на сайте государственного реестра лекарственных средств.
Производителями указаны АО «Биннофарм» и центр имени Гамалеи.
Препараты центра им. Гамалеи представлены в двух формах — жидкой и лиофилированной.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в мире была официально зарегистрирована первая вакцина от коронавирусной инфекции — она российского производства.
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