Мурашко рассказал о зарегистрированной вакцине от COVID-19 и кто ее получит

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавируса российского производства эффективна и безопасна. Другие подробности о сыворотке он привел во время совещания, которое транслируется на телеканале «Россия 24».

Он отметил, что испытания вакцины от коронавируса показали высокую эффективность и безопасность. Кроме того, она не имеет побочных эффектов.

«У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19. При этом, ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации», — уточнил Мурашко.

Известно, что вакцина будет производиться Центром им. Н.Ф.Гамалеи и компанией «Биннофарм». Первыми ее получат врачи и учителя.

«Начнется поэтапное применение вакцины в гражданском обороте. Прежде всего, считаем необходимым предложить вакцинацию тем, чья работа связана с общением с инфицированными людьми», — добавил министр.

За последние 24 часа в российских регионах зафиксировали еще 4 945 случаев коронавируса. Общее число зараженных в России приближается к 900 тыс. человек — 897 599. Всего с начала пандемии скончались 15 131 человек, вылечились — 703 175 пациентов. Тем временем в мире COVID-19 зафиксировали у 20 млн заболевших. Кроме того, выявлено 12 млн выздоровевших и 736 тыс. умерших.

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