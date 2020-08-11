Московский центр Гамалеи отработал технологию создания вакцины от COVID-19

Московский центр Гамалеи уже отработал технологию создания вакцины от коронавируса на вакцинах от других инфекций. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заведующего кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, главного внештатного эпидемиолога Минздрава РФ Николая Брико.

По его словам, в связи с этим необходимости откладывать регистрацию вакцины нет.

«Уже более 10 лет в этом направлении работает центр, там созданы вакцины против лихорадки Эбола, против ближневосточного респираторного синдрома (MERS)», — уточнил Брико, отметив, что при создании препарата от COVID-19 используется такая же технология, на основе аденовируса.

Специалист отметил, что очень важно, чтобы вакцина прошла все этапы исследований, «они очень жесткие, я бы даже сказал, что более жесткие, чем при разработке лекарственных препаратов».

Согласно данным оперативного штаба, общее число зараженных в России достигло 897 599. Всего с начала пандемии скончались 15 131 человек, вылечились — 703 175 пациентов.

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