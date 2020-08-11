В России впервые с апреля выявили за сутки менее 5 тыс. случаев коронавируса

За 24 часа в российских регионах зафиксировали еще 4 945 случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе.

Больше всего новых заболевших выявили в Москве — 694, Свердловской области — 168 и Санкт-Петербурге — 157.

Также прирост выздоровевших составил 6 494 человека, а число летальных случаев увеличилось на 130.

Таким образом, общее число зараженных в России приближается к 900 тыс. человек — 897 599. Всего с начала пандемии скончались 15 131 человек, вылечились — 703 175 пациентов.

Тем временем в мире COVID-19 зафиксировали у 20 млн заболевших. Кроме того, выявлено 12 млн выздоровевших и 736 тыс. умерших.

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