В России впервые с апреля выявили за сутки менее 5 тыс. случаев коронавируса
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За 24 часа в российских регионах зафиксировали еще 4 945 случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе.
Больше всего новых заболевших выявили в Москве — 694, Свердловской области — 168 и Санкт-Петербурге — 157.
Также прирост выздоровевших составил 6 494 человека, а число летальных случаев увеличилось на 130.
Таким образом, общее число зараженных в России приближается к 900 тыс. человек — 897 599. Всего с начала пандемии скончались 15 131 человек, вылечились — 703 175 пациентов.
Тем временем в мире COVID-19 зафиксировали у 20 млн заболевших. Кроме того, выявлено 12 млн выздоровевших и 736 тыс. умерших.
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