Десять монахов Крыпецкого монастыря под Псковом заболели коронавирусом

Десять насельников Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого монастыря в Псковской области заболели коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Псковской митрополии.

Отмечается, что часть из них госпитализированы.

В настоящее время в монастыре введен карантин по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона.

«Прием паломников полностью прекращен до особого распоряжения. Богослужения совершаются только в присутствии братии обители», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что многолетний насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков) скончался после продолжительной болезни, вызванной коронавирусной инфекцией.

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