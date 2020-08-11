Десять монахов Крыпецкого монастыря под Псковом заболели коронавирусом
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Десять насельников Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого монастыря в Псковской области заболели коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Псковской митрополии.
Отмечается, что часть из них госпитализированы.
В настоящее время в монастыре введен карантин по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона.
«Прием паломников полностью прекращен до особого распоряжения. Богослужения совершаются только в присутствии братии обители», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что многолетний насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков) скончался после продолжительной болезни, вызванной коронавирусной инфекцией.
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