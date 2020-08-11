Участковый 11 лет прожил в квартире пропавшего пенсионера в Москве

Сотрудник полиции Басманного района Москвы Андрей Слабкин 11 лет прожил в квартире пропавшего пенсионера в центре столицы, сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источники.

По их данным, Слабкин наводил справки о пропавших пенсионерах, которые проживали в столице по договору социального найма, заключенному с департаментом имущества. Если хозяин не возвращался в квартиру, участковый присваивал жилье себе.

Так, с 2009 года участковый проживал в квартире на улице Казакова.

Кроме того, в 2018 году Слабкину стало известно о пустующей квартире в Гороховском переулке. Но он туда не переехал, а решил сдавать жилье своей знакомой за 20 тыс. руб. в месяц.

В настоящее время сотрудник полиции задержан. Ему грозит до четырех лет лишения свободы за превышение должностных полномочий.

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